Corriere Torino: “Toro pronto a pagare la clausola per Ilkhan”

più onerosi sinora, per lui il Torino è pronto a pagare una clausola rescissoria di 4.5 milioni di euro ma anche ad assicurare al Besiktas una percentuale sulla rivendita che secondo fonti turche arriverebbe al 20%. Sul Bosforo danno per concluso l’affare - scrive il Corriere Torino - ma firme e documenti sono in viaggio. Se tutto andrà come deve il giocatore sarebbe domani in città. Un investimento coraggioso che, nelle idee del Toro, darà frutti negli anni a venire: per Emirhan è pronto un contratto di 5 anni". Un affare che dalla sua parte ha già il sì del giocatore per venire a Torino, e in mezzo al campo sarebbe un'ottima risorsa.