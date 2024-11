Corriere Torino: “Toro, ranghi compatti”

Riparte il campionato del Torino, che domenica 24 novembre affronterà il Monza di Alessandro Nesta. I granata cercano di uscire dal periodo negativo, culminato con l'ennesima sconfitta nel derby della Mole contro la Juventus. Vanoli e giocatori si troveranno di fronte ad una squadra che al momento occupa l'ultima posizione in classifica. "Torino eMonza torneranno domenica ad affrontarsi in una gara che metterà in palio punti pesantissimi per entrambe le formazioni. I brianzoli condividono l’ultimo posto in classifica con il Venezia e hanno bisogno di rialzarsi dopo tre sconfitte consecutive. I granata hanno sei lunghezze in più in classifica, ma devono scacciare la crisi degli ultimi mesi: la squadra di Vanoli ha perso sei delle ultime sette partite di campionato. Si prospetta un esame importante per la difesa del Toro, che fronteggerà una squadra ultima, ma che vanta diversi prospetti importanti nel reparto avanzato".