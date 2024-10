Corriere Torino: “Toro, rientra Sosa”

Contro la Roma questa sera Vanoli ritroverà Borna Sosa. Come raccontato dal tecnico granata ieri - mercoledì 30 ottobre - in conferenza stampa, "Avevamo sbagliato valutazioni sul suo infortunio (il Torino aveva parlato di lesione miotendinea di secondo grado, ndr). Bisogna migliorare anche sotto questo punto di vista. Da me, al medico e all’agronomo: si deve fare di più, io pretendo molto da tutti e in primis dal sottoscritto. Fortunatamente il ragazzo sta bene e sarà con noi". Buone notizie anche sul fronte Ilic: il centrocampista potrebbe tornare a disposizione nel match con la Fiorentina.