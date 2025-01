Corriere Torino: “Toro, ripartenza Ilic”

Ivan Ilic cerca la continuità, quella che gli infortuni degli ultimi due mesi gli hanno impedito di trovare. Contro l'Udinese il serbo ha disputato i secondi quarantacinque minuti di gioco con un buon livello."Quarantacinque minuti di buon livello per lasciarsi alle spalle gli infortuni che gli hanno impedito di trovare continuità negli ultimi due mesi. Il secondo tempo di Udine può essere un trampolino per rilanciare la stagione di Ivan Ilic. Il centrocampista serbo è entrato in campo con il piglio giusto, portando qualità in mezzo al campo e mostrando anche la giusta dose di concentrazione e determinazione in fase di non possesso. Emblematica, in tal senso, una chiusura difensiva nel finale di gara: un singolo episodio che conferma il giusto atteggiamento del giocatore".