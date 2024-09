Corriere Torino: “Toro, saracinesca Vanja”

Le pagine dei quotidiani dedicate al mondo del Torino oggi in edicola

L'edizione odierna del Corriere di Torino tra i vari argomenti trattati ha posto il focus su Milinkovic-Savic. A seguire le parole del quotidiano: "Un portiere può determinare le sorti di una partita, se non di un campionato. È esattamente quel che sta facendo Vanja Milinkovic-Savic, probabilmente il miglior giocatore del Torino nelle prime tre partite. È stato un inizio di stagione strepitoso per l’estremo difensore serbo: se la squadra di Vanoli ha conquistato 7 punti, molti meriti sono dei suoi interventi decisivi; su Leao contro il Milan, sul rigore di Pasalic contro l’Atalanta e per due volte su Nicolussi Caviglia contro il Venezia".