Corriere Torino: “Toro, serbatoio d’oro”

Le pagine dedicate al Torino sui principali quotidiani in edicola

Sull'edizione odierna del Corriere troviamo un focus sulle giovanili del Torino: "L'Under 20 granata è a un punto dalla vetta: sei vittorie (derby compreso) nelle ultime sette gare. E Gabellini è la nuova stellina ormai pronta per la prima squadra. La punta di diamante è Njie, ormai stabilmente nelle rotazioni della prima squadra. Le ragazze granata volano: l'obiettivo è la Serie C. Primo posto a punteggio pieno per il Toro nel campionato Eccellenza: domenica la sfida con la Rivese".