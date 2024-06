Corriere Torino: “Toro solido, il futuro è garantito”

Il Torino ha una base solida su cui lavorare per il futuro. Tanti i giocatori cresciuti in questa stagione, sia tecnicamente che economicamente e che garantiranno al Torino un futuro solido. "In attesa della nomina del nuovo allenatore, la certezza del Torino è quella di avere una buona base per costruire un futuro ambizioso. Il riferimento è al parco dei giocatori di proprietà a disposizione, che dopo il triennio di gestione di Juric si è consolidato, costituendo un buon patrimonio tecnico o, eventualmente, economico".