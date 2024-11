Corriere Torino: “Toro, sosta benedetta”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Sei sconfitte nelle ultime sette partite di campionato hanno tolto fiducia e certezze al Toro - esordisce così Corriere Torino nell'edizione odierna - I granata hanno faticato a reagire dopo l’infortunio di Zapata, tegola che ha privato Vanoli del suo centravanti più importante e anche del capitano e principale leader della squadra. Nel momento più difficile della stagione arriva ora la sosta, occasione per riordinare le idee e studiare nuove soluzioni.". E in conclusione: "«Siamo in difficoltà – ha ammesso Linetty – ma la squadra è al fianco del mister. È colpa nostra se perdiamo: dobbiamo uscire da questo momento complicato con umiltà e allenandoci bene»".