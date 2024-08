Corriere Torino: “Toro, sprazzi di Adams”

Nell' edizione odierna il Corriere Torino analizza la partita contro il Metz a partire dalla certezza Duvan Zapata: "L'attaccante colombiano, investito anche del ruolo di capitano, ci ha messo ancora una volta lo zampino. Suo il gol che ha sbloccato la gara contro il Metz, a dimostrazione di quanto Duvan sia una sentenza sotto porta". Prosegue il quotidiano: "È invece apertissimo il casting per il suo compagno di reparto. Sanabria ha messo lo zampino in occasione del primo gol, mandando fuori giri la difesa del Metz con un velo molto intelligente. Ma il paraguaiano, azione dell’1-0 a parte, ha faticato ad accendersi". E in conclusione: "Prova così ad approfittarne Adams, in campo ieri proprio al posto di Sanabria. Lo scozzese è entrato con il piglio giusto ed è già parso molto integrato nei movimenti offensivi del nuovo Toro. L’ex Southampton si è fatto vedere con personalità e ha subito dato buone impressioni quando chiamato a dialogare con i compagni. Per la prima volta Vanoli lo ha provato insieme a Zapata in amichevole e l’asse ha già mostrato segnali interessanti".