Corriere Torino: “Toro, subito il Milan”

Nell'edizione odierna del Corriere troviamo un focus sul cammino del Torino nella prossima stagione di Serie A: "Compilato il calendario di Serie A, il 10 novembre (salvo ritocchi) la prima sfida della Mole, in casa dei bianconeri. La rivincita si giocherà il 12 gennaio, prima giornata di ritorno. Toro subito il Milan. Ma prima il presidente aspetta Buongiorno. Il calendario di Serie A si presenta subito in salita per il Toro, che affronterà il Milan in trasferta e l'Atalanta in casa nelle prime due giornate. Avvio difficile per Paolo Vanoli, che alla terza giornata si troverà sul campo del Venezia che lui ha portato in A."