Corriere Torino: “Toro, una Primavera tutta d’oro”

Nell'edizione odierna del Corriere si legge riguardo alla Primavera granata: "Sono sempre di più i ragazzi confermati in primi squadra. C'è Gvidas Gineitis, Aaron Ciammaglichella e Alieu Njie. Un nome più noto è quello di Zanos Savva, che ha già segnato in Serie A. Nella retroguardia ecco Bianay Balcot, difensore francese spesso provato in allenamento come vice Masina. Infine Ali Dembelé, già nelle rotazioni del tecnico, che lo ha inserito in tutti e 4 i match ufficiali disputati ad oggi. Per lui come per altri compagni ci sarà un test prezioso sabato allo Stadio Olimpico Grande Torino: alle ore 10 ci sarà un allenamento congiunto con la Primavera, a porte aperte per i tifosi, che potranno entrare gratis allo stadio."