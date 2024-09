Corriere Torino: “Toro, uragano Coco”

L’edizione odierna del Corriere di Torino ha posto il focus su Saul Coco, il nuovo leader difensivo del Torino dopo gli addii di Bremer e Buongiorno. Dopo il gol decisivo a Venezia, che ha coronato un ottimo inizio di campionato, Coco si è affermato come uno dei migliori difensori della squadra. Acquistato per 7,5 milioni più bonus dal Las Palmas, l’investimento più caro dell’estate granata si sta rivelando un vero affare. Schierato al centro della difesa a tre, Coco ha brillato in tutte e tre le partite giocate finora, mostrando solidità e determinazione, come confermano anche le statistiche Opta: 4 su 6 duelli aerei vinti, 5 palle recuperate, due intercetti, 54 passaggi positivi contro solo 3 negativi.