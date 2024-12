Corriere Torino: “Toro, volata di fine anno”

L’edizione odierna del Corriere pone il focus sulla sfida casalinga contro il Bologna, in programma sabato 21 dicembre alle ore 15:3o: "Le attenzioni del Toro sono intanto rivolte alla gara di sabato contro il Bologna. Con il rientro di Ilic, già portato in panchina a Empoli, Vanoli ha grande possibilità di scelta in mezzo al campo. In mediana il tecnico può contare su almeno due opzioni per ogni ruolo, arma preziosa sia nella scelta degli undici titolari sia per i cambi da operare a gara in corso”.