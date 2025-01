Corriere Torino: “Vanja saracinesca”

L’edizione odierna del Corriere pone il focus sui numeri top del portiere granata: “Vanja Milinkovic-Savic, 202 centimetri, uno in più dell'attaccante torinese Lucca (Udinese), continua a crescere. È lui con ogni probabilità il giocatore del Toro maggiormente migliorato negli ultimi anni. Lo dice un esperto come l'ex portiere granata Stefano Sorrentino: «Vanja ha numeri sempre più importanti. È cresciuto molto e sta seminando bene per diventare ancora più un leader del Toro». Ma lo dicono anche i dati, per certi versi sorprendenti, che innalzano il portierone granata al livello di un top del ruolo come Courtois. Già perché il Toro è insieme a nientepopodimenoché il Real Madrid la squadra che ha ottenuto il maggior numero di clean sheet in casa nelle ultime due stagioni nei cinque massimi campionati europei”.