Corriere Torino: “Vanoli: «contro il Napoli è difficile ma non impossibile»”

"«Sarà difficile ma non impossibile». Paolo Vanoli non nasconde le insidie della sfida contro il Napoli, ma carica i suoi giocatori in vista della gara contro la capolista - esordisce così Corriere Torino nell'edizione odierna - A Torino (ore 15) arriva la prima della classe e il tecnico non ne vuole sapere di partire sconfitto. Serviranno dunque consapevolezza e umiltà per portare a casa un risultato positivo". E in conclusione: "La vittoria manca dal 25 ottobre contro il Como e il pareggio della scorsa settimana contro il Monza ha interrotto un filotto di tresconfitte consecutive. Il punto conquistato non ha stravolto la classifica granata, ma Vanoli ha comunque trovato alcuni aspetti positivi da cui ripartire: «I ragazzi erano arrabbiati e delusi perché non era il risultato che volevamo, ma ho visto una squadra che ha cercato la vittoria a tutti i costi. Sto notando dei progressi e da questi momenti difficili possiamo imparare tanto per il futuro»".