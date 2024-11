Corriere Torino: “Vanoli cambia il Toro, in difesa si passa a quattro”

L'edizione torinese del Corriere della Sera oggi rilancia la notizia di un cambio di modulo per il Toro che giocherà domani, domenica 3 novembre, in casa contro la Fiorentina. Il tecnico dei granata Paolo Vanoli sembra infatti pronto a lanciare la sua squadra con una inedita difesa a quattro. Tra le nuove soluzioni pensate dall'allenatore del Torino ci sono due moduli in particolare: il 4-3-3 e il 4-3-1-2, si tratta di una nuova rotta che in casa granata si sta pensando di intraprendere per mettersi alle spalle questo momento complicato che stanno vivendo capitan Linetty e compagni. Nelle ultime sei partite ufficiali tra Serie A e Coppa Italia, il Toro ha infatti perso ben cinque partite riuscendo a vincere soltanto in casa contro il Como 1-0 nella penultima partita disputata in campionato. Vanoli è convinto di avere gli uomini giusti per proporre anche una linea difensiva a quattro uomini che, se non già contro la Fiorentina, potrebbe essere impiegata a breve per provare a dare una sterzata a questo andamento negativo e cercare di subire meno gol.