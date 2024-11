Corriere Torino: “Vanoli contro Conte: l’allievo sfida il maestro”

L'edizione torinese del Corriere della Sera dedica l'intera pagina a tema Torino a Paolo Vanoli, che domenica, nella sfida contro il Napoli, incontra per la prima volta da avversario il suo maestro, Antonio Conte. Paolo Vanoli, infatti, è stato collaboratore dell'attuale tecnico della squadra partenopea sulle panchine della Nazionale, del Chelsea e dell'Inter, salvo poi applicare gli insegnamenti del maestro nelle sue avventure indipendenti, dapprima con lo Spartak Mosca, come affermato da lui stesso: "Ringrazierò per sempre Conte, da lui ho imparato tanto e ho portato tutto questo bagaglio nella mia esperienza in Russia". Da Conte, Vanoli ha ereditato molto, sia dal punto di vista mentale, con la grande dedizione, sia dal punto di vista tattico, basando fase offensiva e difensiva intorno al 3-5-2 e al 4-2-4. Il quotidiano torinese dà spazio anche alla Primavera di Tufano, che nella giornata di sabato 30 novembre affronterà un Monza in difficoltà e cercherà i tre punti per raggiungere provvisoriamente la vetta della classifica.