Corriere Torino: “Vanoli, gara del cuore a Venezia. Vojvoda non preoccupa”

Il Corriere Torino presenta Venezia-Torino, la gara del cuore di Paolo Vanoli: "Il grande protagonista sarà ovviamente Vanoli, che ritrova la squadra portata in A solo a inizio giugno. Il tecnico varesino vivrà dunque un altro capitolo emozionante di un avvio stagionale per cuori forti. Fronteggerà Eusebio Di Francesco, un allenatore che negli ultimi anni ha spesso fatto soffrire il Toro". Il club granata per la sfida rivaluterà gli infortunati. Come riporta il quotidiano, Gineitis spera di poter finalmente rientrare tra i convocati; sospiro di sollievo per Mergin Vojvoda "nessun problema apparente dopo l'acciacco durante la sfida contro l'Atalanta".