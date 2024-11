Corriere Torino: “Vanoli guarda oltre: «Il nostro campionato comincia dopo la sosta» “

Il Toro esce sconfitto dall’Allianz Stadium per 2-0. Nonostante la pesante sconfitta nel derby, considerando tutte le assenze tra le fila granata, Paolo Vanoli valuta positivamente la prestazione e stabilisce gli obiettivi della squadra al rientro dalla sosta: “A me la squadra è piaciuta. Dobbiamo essere più bravi a leggere le situazioni di gioco, ma la Juventus, in questo momento, ha qualcosa in più. Gli infortuni hanno sicuramente un loro peso. Cercheremo di recuperare qualcuno in queste due settimane. Spero Adams. Preoccupazione? Ouesti momenti vanno superati alzando la testa, mai abbassarla: ci sono momenti belli come all'inizio della stagione e poi vengono questi. Si tratta di lavorare, il nostro campionato comincia dopo la sosta, tornare umili pensando anzitutto alla salvezza”.