Corriere Torino: “Vanoli moltiplica i sistemi per andare a caccia dei 3 punti”

L'edizione odierna del Corriere di Torino tra i vari argomenti trattai ha posto il focus sul match che si disputerà questa sera tra Torino e Parma . A seguire le parole del quotidiano. "C'è stato un Torino bellissimo a inizio stagione. Aveva un capitano cannoniere, unagrinta vera e un primato in A ritrovato dopo decenni. Poi venne l’infortunio di Zapata. E lo stop del colombiano in un solo colpo ha tolto al gruppo non soltanto i gol e un prezioso punto d’appoggio che Duvàn garantiva, ma anche una serie di certezze".