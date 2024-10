Corriere Torino: “Vanoli pensa positivo”

Il Toro esce sconfitto dalla Unipol Domus di Cagliari per 3-2. Nonostante la sconfitta in trasferta, considerando tutte le assenze tra le fila granata, Paolo Vanoli pensa positivo e nel post partita ha fatto i complimenti ai suoi ragazzi per l'impegno: "La prestazione c’è stata. Avevo chiesto ai ragazzi di fare una partita da uomini e, sotto questo punto di vista, sono stato accontentato. Là davanti dovremo cambiare molto per l’assenza di Zapata, un giocatore che sarebbe difficile da sostituire per tanti. Però Adams e Sanabria mi sono piaciuti, mentre Vlasic paga la mancanza di minuti in campo".