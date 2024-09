Corriere Torino: “Vanoli promuove Njie”

L'edizione odierna del Corriere Torino dedica un approfondimento a Njie che ha incantato nel match di Coppa Italia contro l'Empoli. Contro gli azzurri di D'Aversa l'attaccante svedese classe 2005 ha impressionato con una grintosa riconquista del pallone e un assist per Zapata, seppur vanificiato. Alla sua seconda presenza con il Torino, Njie ha risposto alla fiducia di Vanoli con personalità e qualità, confermando le sue doti già notate in Primavera, dove ha segnato 7 reti e fornito 10 assist in 71 partite. Scoperto nel 2021 dal responsabile del settore giovanile Ruggero Ludergnani, Njie si distingue per fisico, tecnica e rapidità. Il tecnico Vanoli, dopo la prestazione contro l'Empoli, ha ribadito la sua stima: "Njie è un ragazzo interessante, mi è piaciuto lo spirito che ha messo in campo".