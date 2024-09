Corriere Torino: “Vanoli scelta vincente, è il più credibile discepolo di Conte”

L'edizione torinese del Corriere della Sera oggi propone un approfondimento su Paolo Vanoli. L'allenatore del Toro sta dimostrando di aver svolto un ottimo lavoro con i suoi ragazzi che adesso sono partiti alla grande in campionato e puntano a confermarsi anche domani sera in Coppa Italia. Il tecnico ex Venezia è riuscito ad entrare già nella testa dei suoi giocatori e a far sviluppare il suo gioco al meglio facendo risaltare le prestazioni di interpreti di qualità come Ricci e Ilic. Il quotidiano sottolinea come Vanoli sia il "discepolo" più credibili di Antonio Conte ed è stata brava la società a pescare in Serie B un profilo così competente che può far crescere tutto il Torino visti i margini di miglioramento importanti che ci sono ancora.