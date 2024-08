Corriere Torino: “Vanoli si prende il futuro”

Il Corriere di Torino oggi in edicola si concentra sulle parole di Vanoli in vista dell'esordio in campionato. "Umiltà e ambizione possono convivere: basta interpretare ogni momento con sano realismo, senza per questo rinunciare a guardare lontano. Paolo Vanoli è pronto per la sua prima panchina in Serie A: stasera porterà il Torino nella tana del Milan. Non certo il più semplice degli esordi, considerando pure che il battesimo all’Olimpico «Grande Torino» sarà contro l’Atalanta campione dell’Europa League".