Corriere Torino: “Vanoli si prende tutto il tempo per Vlasic”

"Ma quando torna Nikola Vlasic? È la domanda che si fanno molti tifosi granata, curiosi di capire quando il giocatore croato potrà aggiungere il suo contributo a una squadra comunque già in grado di condurre un ottimo inizio di campionato - esordisce così Corriere Torino nell'edizione odierna - lo scenario più verosimile, per il momento, è che il numero 10 possa tornare pienamente disponibile dopo la sosta Nazionali del mese di ottobre, mettendo nel mirino la trasferta di Cagliari del 20 ottobre”. E in conclusione: "Dopo un’estate trascorsa in infermeria, oggi Vlasic si allena in parte con il gruppo, ma non è stato convocato per le ultime partite, compresa quella di ieri sera. Non ci sarebbe da sorprendersi se il Torino preferisse preservarlo, in modo da fargli passare la sosta di campionato al Filadelfia per completare il recupero al 100%".