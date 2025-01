Corriere Torino: “Vanoli sottolinea la prova dei suoi con il 4-2-3-1”

Tra le pagine di oggi dell'edizione di Torino del Corriere della Sera spazio al commento e alle pagelle riferite a Torino-Parma, terminato con un pareggio senza reti. Il commento fa riferimento in particolare alle parole di Vanoli, con un focus sul cambio di modulo. Quanto visto nella sfida contro il Parma è di fatto il corretto proseguimento del secondo tempo di Udine: "È arrivato il momento giusto per metterci a quattro, avevo bisogno che Maripan trovasse la giusta condizione. I due centrocampisti devono avere la fisicità giusta per supportare gli esterni, ma era il momento giusto per cambiare e lo abbiamo dimostrato con una grande partita". Soddisfatto quindi Vanoli di come i suoi abbiano interpretato l'iniziale 4-2-3-1 e anche il finale 4-2-4, adoperato dal tecnico granata per dare una svolta offensiva al match. Per la pagella invece, Maripan il migliore tra i granata (7), seguono Coco, Vanja e Lazaro (6,5). I peggiori Ilic, Tameze e gli attaccanti (5,5).