Corriere Torino: “Vlasic accende la luce. Karamoh è straordinario”

L'edizione odierna del Corriere di Torino tra i vari argomenti trattati ha posto il focus sulla grande prestazione contro il Cagliari. A seguire le parole del quotidiano: "Una vittoria che spezza un digiuno casalingo lungo 91 giorni. Una liberazione per una squadra che comunque da alcune settimane stava mettendo in fila prestazioni convincenti. A firmare il successo ha pensato una doppietta di Ché Adams, che in casa non sgnava da quasi 4 mesi. Si è sbloccato a modo suo, con un gran destro che ha sbattuto sulla traversa interna prima di gonfiare la rete. Alla fine, in campo a celebrare il successo scende anche il presidente Urbano Cairo.."