Corriere Torino: “Vlasic «cambia» il Toro E recupera Milinkovic”

L'edizione odierna di Corriere Torino tra i vari argomenti trattati ha posto il focus sul ritorno di Vlasic. "Subito un assist al ritorno in campo, a quattro mesi di distanza dall’ultima partita disputata. È il modo con cui Nikola Vlasic si è ripresentato alla Serie A 2024-2015 e ai tifosi granata. Il recupero del numero 10 ha rappresentato la miglior notizia della domenica per il Toro. Restano certamente altri aspetti da risolvere, su tutti quelli che riguardano la fase difensiva, ma il croato è un giocatore che ha caratteristiche probabilmente uniche all’interno della rosa granata, perché può interpretare il ruolo di mezzala offensiva dando qualità e accelerazioni che altri non hanno".