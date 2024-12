Corriere Torino: “Vlasic chiede strada, Vanoli con un dubbio in difesa”

L'edizione torinese del Corriere della Sera, oggi analizza i dubbi di formazione del tecnico granata Paolo Vanoli che domani fa visita all'Udinese per l'ultima partita del 2024. Il Toro non ha ancora superato la crisi di gioco e risultati che vive da più di due mesi e l'appuntamento in Friuli può essere l'ultima occasione per provare a rilanciarsi. Dopo essere rimasto fuori (nelle scelte dell'undici titolare) per le ultime quattro partite, Nikola Vlasic ora scalpita e vuole tornare in campo dal primo minuto per aiutare la squadra. Di recente Vanoli si è sempre affidato alla mediana composta da Ricci, Linetty e Gineitis. In difesa resta il dubbio se schierare Coco come braccetto destro riconfermando Maripan in mezzo oppure se dare fiducia a Vojvoda che l'anno scorso proprio ad Udine convinse tutti in questo ruolo.