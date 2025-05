Fossati a La Stampa provoca: “Cairo vada a dialogare in curva per capire gli errori”

Tra le pagine del quotidiano La Stampa oggi viene proposta anche un'intervista all'ex calciatore del Toro, Natalino Fossati che ha militato all'ombra della Mole dal 1964 al 1974. Il tema principale di questa intervista riguarda la marcia dei 20mila tifosi granata dello scorso 4 maggio e la contestazione verso Cairo. Fossati commenta: "Magari Cairo capirà gli errori che ha fatto dopo quel che è successo. Il presidente di una squadra come il Toro deve provare a fare qualcosa di diverso: tornare in Europa, provare a vincere la Coppa Italia… Atalanta e Bologna hanno dimostrato in questi anni che con le idee giuste si può fare bene e senza fatturati enormi. Il Toro non può stare nel limbo...".

Infine, l'ex difensore del Torino lancia una sorta di provocazione: "Fossi in lui andrei in curva Maratona a vedere la partita, per parlare e confrontarmi con i tifosi. So che sarebbe un rischio, perché ci sono anche tifosi maleducati, ma sarebbe un modo per provare a ripartire".