Gazzetta dello Sport: “A tutto Adams”

L'edizione odierna de la Gazzetta dello Sport tra i vari argomenti trattati ha posto il focus sul periodo di Adams. A seguire le parole del quotidiano: "Nelle ultime tre partite, Che Adams ha segnato due gol e offerto un assist. Si è rialzato con carattere tutto scozzese: never surrender, mai arrendersi. L’attaccante era finito in panchina, per scelta tecnica, a metà dicembre. Un calo di rendimento, dopo una partenza molto brillante; la voglia di tentare qualcosa di diverso da parte di Paolo Vanoli, per attizzare un Torino in difficoltà in zona gol. Ha pagato Adams, ma non si è demoralizzato".