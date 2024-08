Gazzetta dello Sport: “A tutto Coco”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport tra i vari argomenti trattatati si è concentrata in particolare sulla prestazione di Saul Coco, che al suo esordio in granata è stato uno dei migliori in campo. "La prima volta era salito sulle terrazze del Duomo per gustarsi Milano dall’alto. Era il 31 maggio: gita turistica dopo la fine della Liga con il Las Palmas. Nella sua seconda volta milanese si è arrampicato sopra San Siro: sulla testa di Jovic, sulle spalle di Morata, sopra i pensieri di Fonseca. Verrebbe da chiedergli che effetto fa aver visto due volte tutti dall’alto, ma intanto la prima uscita della Serie A ci rilascia una interessantissima novità: Saul Coco è stato il difensore rivelazione della prima giornata del nostro campionato".