Gazzetta dello Sport: “Cairo: “Buona gara ma la prima rete non va mai presa”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

“Il presidente del Torino Urbano Cairo esce dallo stadio quando sono passate da poco le 17.40 - esordisce così la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - "Buona partita, purtroppo abbiamo preso quel gol al settantesimo che non devi mai prendere. Buon Natale a tutti" il suo commento, prima di lasciare l’Olimpico in macchina". E in conclusione: "I granata sono usciti sconfitti dalla partita con il Bologna senza così replicare il successo della settimana scorsa a Empoli, dove Che Adams aveva deciso con un capolavoro da centrocampo”.