Gazzetta dello Sport: “Capitan Torino: Cairo lancia Buongiorno”

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport tra i vari temi affrontati ha parlato anche delle ultime parole di Cairo su Alessandro Buongiorno. Il patron ha dichiarato di essere molto affezionato a lui e di non volerlo cedere. A seguire un estratto delle parole del quotidiano: "La volontà di trattenere Buongiorno con la fascia di capitano al braccio, una stilettata a Juric che non ha capito il popolo granata e la voglia di fare un altro passo in avanti, di migliorarsi e magari di centrare quell’Europa che è sfumata per la sconfitta della Fiorentina nella finale di Conference League. Urbano Cairo, presidente del Torino e di Rcs Mediagroup, era uno dei grandi ospiti a “La notte di C” organizzata dalla Lega Pro alla Triennale di Milano («Complimenti al presidente Marani, serata stupenda») e ha parlato del suo Toro a ruota libera".