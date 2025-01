Gazzetta dello Sport, Ciccio Graziani: “Toro, questa è la strada giusta”

L'ex giocatore del Torino Ciccio Graziani - che venerdì scorso è stato invitato da Urbano Cairo per vivere una giornata con i granata alla vigilia del derby - è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e ha parlato proprio del derby pareggiato con la Juventus: "Il Toro è sulla buona strada. Ora che abbiamo intrapreso la strada giusta voglio dire ai calciatori di non perderla. Abbiamo davanti tutto il girone di ritorno: che si mantenga la grinta, la voglia e la determinazione di combattere visti nel derby". Ciccio Graziani che poi aggiunge: "Per avere la conferma che, soprattutto sul piano caratteriale, la squadra abbia capito che deve essere sempre pronta. In ogni partita dovrà esserci la