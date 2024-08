Gazzetta dello Sport: “Coco da cinema”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport tra i vari argomenti trattati ha posto il focus sulla prestazione di Saul Coco. "Si porterà a casa la cartolina più bella della sua vita. Non aveva mai messo piede a Venezia, nemmeno come turista. Sul vaporetto che accompagnava la squadra al Penzo, sotto un sole ai limiti della sopportabilità, lui si guardava intorno come se fosse un bambino, ammirando una città adagiata sulla Laguna che sta vivendo i giorni del Festival del Cinema. Qualche ora più tardi, uscendo dallo stadio Penzo, Saul Coco ha gli occhi ancora sgranati e stavolta le bellezze di Venezia c’entrano poco".