Gazzetta dello Sport: “Come salta Zapata: nel gioco aereo è il capocannoniere”

Duvan Zapata è il giocatore che ha segnato più gol di testa in Serie A. 8 sono le reti dell'attaccate colombiano in questa stagione: nella speciale classifica riportata dalla Gazzetta dello Sport, dietro a Zapata ci sono Giroud (con 6 gol), Djuric (6), Nico Gonzalez (5) e Osimhen (5). "Nessun giocatore del campionato ha inciso più di Zapata sulle realizzazioni della propria squadra. Il Toro è andato a bersaglio 36 volte, e di queste reti 12 portano il timbro del colombiano. Il che significa una media del 33%, insidiata da vicino solo dal genoano Gudmundsson (31%) e dallo juventino Vlahovic (30%). Il capocannoniere Lautaro Martinez, con i suoi 24 gol ha certamente caratterizzato la marcia trionfale dell’Inter ma incidendo per il 27% sulle reti totali dell’Inter, al pari di Osimhen del Napoli" scrive il quotidiano.