Gazzetta dello Sport: “Corsa, tiro e gol: Juric si coccola Vlasic”

Ivan Juric si gode Nikola Vlasic. "Vlasic finora non si è mai fermato, è l’unico giocatore granata di movimento che non ha ancora saltato un minuto. Entrato in scena a Monza, prima giornata, dall’inizio del secondo tempo, non è più uscito. Può così vantare undici gare senza sostituzioni, e se Juric non lo ha mai tolto si vede che proprio non riesce a farne a meno" scrive tra le sue pagine il quotidiano. Fino a questo momento in campionato - tra le fila degli attaccanti - solo Nzola non ha saltato un minuto come Vlasic. Il giocatore croato è quello che ha tirato di più nello specchio (11: media partita 0,92, media del ruolo 0,27), e i tiri da area sono 18 con 1,50 di media laddove la media partita del ruolo è 0,43.