Gazzetta dello Sport: “Da Adams a Maripan: ora il dna del Toro è più internazionale”

tra le mani un Toro con scolpito un dna più europeo rispetto allo scorso campionato. Toro forza 700, allora. E il numero è presto spiegato: i nuovi acquisti portano in dote oltre 700 (per la precisione 708) presenze in campo internazionale. Il calcolo è stato effettuato sommando le presenze in carriera dei nuovi acquisti nelle competizioni internazionali di primo piano. Nel conto entrano le apparizioni nei principali campionati europei, nelle coppe europee, in quelle sudamericane e nelle nazionali (aggiornato a ieri sera). Non rientrano le presenze nella Serie A e nelle competizioni di casa nostra (come la Coppa Italia e la Supercoppa italiana), perché qui il focus è lo spessore internazionale".