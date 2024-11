Gazzetta dello Sport: “Da Linetty a Sanabria spazio ai senatori per rialzare il Toro”

I veterani del Torino dovranno mettersi la squadra sulle spalle. La squadra di Vanoli sta attraversando un momento complicato e dopo la sosta i granata dovranno affrontare il Monza: “È l’ora dei veterani, il momento in cui devono entrare in gioco le pedine che hanno più esperienza, che non tremano, che mantengono la lucidità anche nelle situazioni più complicate. Per rialzare questo Toro che si è seduto dopo un inizio di campionato brillante serve il contributo della vecchia guardia” si legge tra le pagine del quotidiano.