Gazzetta dello Sport: “Elmas, quanti ruoli: il Toro guadagna in qualità e opzioni”

"Un jolly per il Torino. Eljif Elmas da ieri è ufficialmente un giocatore granata. Il 25enne centrocampista della Macedonia del Nord è arrivato dal Lipsia a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo - esordisce così la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - Ieri è volato a Skopje per ottenere il visto necessario per giocare, con la possibilità che il documento venga concesso oggi. Da vedere se potrà essere nel gruppo che domani sfiderà l’Atalanta (Gewiss Stadium, ore 18) per il 23° turno di Serie A, o se invece resterà a lavorare al Filadelfia per poter essere al più presto a disposizione di Paolo Vanoli. Intanto ha scelto la maglia numero 11". E in conclusione: "La storia di Elmas racconta di come il Torino con lui acquisisca un giocatore eclettico, votato all’attacco e capace di essere incisivo in tantissimi ruoli e con diversi moduli. Arrivò a Napoli nel 2019, a 19 anni, proveniente dal Fenerbahce, e già allora era considerato un centrocampista offensivo polivalente".