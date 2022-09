Gazzetta dello Sport: “Fiducia a Linetty, Juric torna in panchina”

"C'è una panchina - scrive la Gazzetta dello Sport - che sta lì ad aspettarlo. Nella notte in cui la scalata può ricominciare contro un Sassuolo privo, tra infortuni e squalifiche, di tanti uomini pesanti. Saranno brividi e decibel. In mezzo a tanti cuori granata che batteranno per lui e spingeranno il Toro in alto": Ivan Juric tornerà, guarito dalla polmonite che lo aveva costretto a restare a casa gli ultimi due turni precedenti, questa sera, sabato 17 settembre, alla guida dei granata in panchina. Per il tecnico croato è una partita importante: riprendersi dalla sconfitta contro l'Inter a San Siro e cercare di conquistare i 3 punti che a gennaio, dopo il pareggio dei neroverdi, si sono trasformati in un unico punto sono gli obiettivi di questa giornata. "Il Toro di oggi è la naturale prosecuzione di quella squadra. Ha un’anima che si è rafforzata, un gioco brillante e divertente che è decollato. I granata non sono più solo ritmo e aggressione, per quanto rappresentino le fondamenta di un’idea. Il Toro di Juric sviluppa e crea, oggi cercherà la seconda vittoria casalinga": uno degli uomini su cui Juric punterà sarà proprio Karol Linetty, fondamentale in questi ultimi turni nello sviluppo del gioco granata. Senza dimenticare che contro il Sassuolo ha già segnato...