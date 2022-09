Gazzetta dello Sport: “Juric richiama le fasce laterali: servono più occasioni”

"Toro, per riprendere il volo devi spiegare le ali e tirare di più", scrive la Gazzetta dello Sport, ad indicare una squadra che non ha più trovato il gol nelle ultime partite: nonostante la seconda posizione nella classifica del possesso palla a ridosso dell'area avversaria, i granata hanno difficoltà molto spesso nel concludere le tante azioni che vengono create. Infatti, si trovano al 15esimo posto nei tiri complessivi e al decimo in quelli nello specchio. Dati che non rispecchiano l'inizio di stagione della squadra di Ivan Juric, capace di racimolare punti su punti con buone prestazioni. Fino ad ora i gol realizzati dal Toro arrivano tutti dal reparto offensivo, Juric chiede maggiore impegno dalle fasce laterali, coperte da Singo, Lazaro, Aina e Vojvoda, dai quali si aspetta più partecipazione al gioco sotto forma di assist e cross. "Juric sta lavorando per migliorare appunto in zona gol: il suo Toro ha una spiccata vocazione offensiva, ora serve trovare spesso la porta".