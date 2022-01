Gazzetta dello Sport: “Finalmente granata. Pellegri è carico”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Pietro Pellegri è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. Il figlio di Marco, DS granata, arriva dal Monaco in prestito secco per 6 mesi con diritto di riscatto fissato intorno a 6,5 milioni. Ieri - giovedì 27 gennaio - per lui è stato il giorno delle prime parole in granata, che sono state riassunte dalla Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna (QUI L'INTERVISTA COMPLETA). Pellegri si è così espresso: "Al mio arrivo qui mi sono subito trovato a mio agio, come fossi a casa, considerando anche il fatto che ad accogliermi ho trovato mio padre...con lui sappiamo come comportarci. Il nostro non sarà il classico rapporto papà-figlio, prevarrà l’aspetto professionale. Juric? Con lui ho ottimi rapporti. La Nazionale? Un obiettivo".