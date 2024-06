Gazzetta dello Sport: “La mossa di Vanoli: Ricci regista puro del nuovo Toro”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport tra i vari temi affrontati si è focalizzata sulla forma che prenderà il nuovo Toro sotto la guida di Vanoli. Il perno della squadra sarà Ricci, giocatore in cui il nuovo tecnico ripone molta fiducia. "Negli ultimi due anni il calcio di Juric non prevedeva il ruolo del regista puro. Ma Samu non si è mai tirato indietro: si è applicato, ha lavorato, ha studiato. Ha corso dappertutto: da mediano, da mezzala, anche da trequartista. Alla fine, quando è stato il momento del congedo, ha raccolto gli elogi di Juric. Questa impostazione gli è servita per completarsi e per riempire di ulteriori conoscenze il suo bagaglio tecnico. Adesso però, a 22 anni, sta per arrivare il momento della specializzazione".