Gazzetta dello Sport: “La promessa di Sanabria”

"Gli amici, quelli veri, non si allontanano mai, anche quando c’è un oceano di mezzo a separarli - esordisce così La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - Oggi Duvan Zapata entrerà in sala operatoria per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e per “sistemare” anche le rotture, mediale e laterale, dei menischi". E in conclusione:" Ieri gli è arrivato il messaggio di Sanabria dall’altra parte del mondo. A scrivergli non è soltanto un compagno di squadra, ma un amico vero, quasi un fratello. Perché Tonny e Duvan non hanno mai nascosto il loro rapporto speciale: tra di loro c’è un legame molto particolare, scoccato naturalmente al Filadelfia".