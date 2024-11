Gazzetta dello Sport: “La ricetta del capitano”

"Il momento è delicato, i risultati non arrivano, la classifica preoccupa- esordisce così la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - Il Torino si è smarrito in questo scorcio di autunno triste e pieno di amarezze, certificato dai numeri: quella contro la Juventus è stata la sconfitta numero sei nelle ultime sette partite di campionato. Solo contro il Como la notte del 25 ottobre i granata sono riusciti ad arpionare i tre punti. I risultati negativi generano scorie, ma il Torino cerca di guardare avanti, di girare pagina, di resettare tutto". E in conclusione: "La fascia di capitano nel derby ce l’aveva Karol Linetty e il centrocampista polacco dopo la gara ci ha messo la faccia, nonostante la voglia di parlare fosse poca. Le sue parole servono a prendere coscienza dello stato delle cose, ma anche a sperare in un futuro diverso per i granata. Cedere allo sconforto sarebbe ancora più controproducente e il capitano ha una ricetta per uscire dalle difficoltà".