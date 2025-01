Gazzetta dello Sport: “La rinascita di Vlasic”

“Con un Vlasic così è diverso. Lo splendido gol che ha permesso al Torino di riprendere la Juventus al termine del primo tempo del derby è solo uno degli aspetti positivi che la prestazione del croato porta alla causa granata - esordisce così la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - Certo quel sinistro dal limite per l’1-1 è la copertina, ma dietro c’è stata una partita di pressione, di idee, di taglia e cuci, di sostanza in attacco nella fase di possesso come nel contenimento dei bianconeri". E in conclusione: "Serviranno conferme, occorrerà continuità, ma Vanoli sembra aver trovato un uomo chiave per la sua idea di gioco".