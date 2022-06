Gazzetta dello Sport: “La rincorsa di Izzo”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Quasi tutti i giocatori del Torino sono in vacanza oppure impegnati con le rispettiva Nazionali in giro per il mondo, tranne uno: Armando Izzo. Il difensore granata "tutte le mattine - scrive il quotidiano - il difensore nato a Napoli varca il cancello del Filadelfia e si mette al lavoro, prima corricchiando sul campo e poi in palestra. Un programma che può essere definito di mantenimento, avallato dallo staff dei preparatori, che consente a Izzo di conservare i muscoli belli tonici". Dopo un inizio di stagione in salita, Izzo nel finale di campionato è cresciuto tanto e si è sempre fatto trovare pronto ogniqualvolta Ivan Juric ha deciso di puntare su di lui. Su di lui c'è l'interesse di "Udinese, Salernitana, Monza, ma Armando però ha in testa il Toro, ed è concentrato sul prossimo campionato dove la probabile partenza di Bremer