Gazzetta dello Sport: “La trequarti del Toro è il reparto più forte della squadra”

Vlasic, Miranchuk, Radonjic e Seck: questa la trequarti di quest'anno del Torino, che ha acquistato questi nuovi giocatori per far fronte alle partenze di Brekalo e Praet. E rispetto ad un anno fa "il Toro di oggi viaggia al doppio della velocità rispetto a un anno fa" - scrive la Gazzetta dello Sport. "Alla voce qualità, il secondo Toro di Juric batte per distacco il suo primo Toro: ad oggi, il parziale è di 17 a 8.È la somma dei gol e degli assist realizzati dai quattro fantasisti in questa stagione rispetto ai colleghi di reparto di un anno fa. È la miniera di fantasia di Juric. Che si può anche definire come un lusso, con il quale il tecnico croato può divertirsi a cambiare, a rovesciare, a disegnare a suo piacimento l’attacco del Toro. Di certo, è proprio sulla trequarti che è nato il salto in alto compiuto dai granata nell’ultimo mese, nel quale hanno messo in fila quattro vittorie negli ultimi cinque impegni ufficiali, Coppa Italia compresa. Dal Toro fisico di un anno fa al Toro tecnico di oggi. E di qualità". Dunque, Juric, è riuscito in meno di un anno circa a far fare al Torino un salto di qualità che mancava da parecchio tempo, ed è riuscito a farlo trovando i giocatori giusti.